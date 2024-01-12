Британський прем’єр прокоментував удар по хуситах в Ємені

Військово-повітряні сили Великої Британії спільно зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені.

Про це йдеться у заяві глави британського уряду Ріші Сунака, - пише Укрінформ.

"Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені", - йдеться у заяві.

Протягом останніх місяців бойовики-хусити "скоїли низку небезпечних та дестабілізаційних нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, загрожуючи британським та іншим кораблям, що спричинило серйозні перебої на життєво важливому торговельному маршруті та зростання цін на сировинні товари".

Попри неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжують чинити напади в Червоному морі, в тому числі проти військових кораблів Великої Британії та США.

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"З цим не можна миритися. Сполучене Королівство завжди буде відстоювати свободу судноплавства і вільний потік торгівлі. Тому ми вжили обмежених, необхідних і пропорційних заходів самооборони разом зі Сполученими Штатами за неоперативної підтримки Нідерландів, Канади і Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, з метою послаблення військового потенціалу хуситів та захисту глобального судноплавства", - йдеться у заяві.

Британський військово-морський флот продовжує патрулювати Червоне море в рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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