Союзники атакували численні цілі хуситів в Ємені: що потрапило під удар

Спільні авіаудари США і Великої Британії проти хуситів в Ємені завершилися.

Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по численним об’єктам хуситів в контрольованих хуситами районах Ємену у ніч проти п'ятниці, 12 січня 2024 року, повідомили CNN офіційні особи США та Великої Британії.

Удари наносилися з винищувачів і ракет "Томагавк". Понад десяток цілей хуситів були вражені ракетами, випущеними з повітря, поверхні та підводних платформ, і були обрані через їхню здатність пригнічувати постійні атаки хуситів на судна в Червоному морі, сказав другий американський чиновник CNN.

Вони включали радіолокаційні системи, місця для зберігання та запуску безпілотників, місця зберігання та запуску балістичних ракет, а також місця зберігання та запуску крилатих ракет.

Удари знаменують значну відповідь після того, як адміністрація Байдена та її союзники попередили, що бойове угруповання, яке підтримує Іран, нестиме наслідки повторних ударів безпілотниками та ракетами по комерційному судну в Червоному морі.

Ці удари є ознакою висхідної міжнародної тривоги щодо загрози одному з найбільш критичних водних шляхів у світі. Протягом тижнів США намагалися уникати прямих ударів по Ємену через ризик ескалації в регіоні, який і без того кипить від напруги, але тяглі атаки хуситів на міжнародне судноплавство змусили коаліцію діяти.

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Як повідомило джерело в Конгресі, високопосадовці адміністрації поінформували керівництво Конгресу про плани США раніше в четвер.

Ці удари відбуваються в той момент, коли міністр оборони Ллойд Остін залишається госпіталізованим через ускладнення після операції з приводу раку простати.

Попри те, що США завдали ударів по ставленикам Ірану в Іраку та Сирії з початку війни в Газі, це перший відомий удар проти хуситів у Ємені. Вони відбуваються в період величезної напруги на Близькому Сході, оскільки США намагаються забезпечити, щоб війна в Газі не поширилася на ширший регіон. Адміністрація Байдена обережно ставилася до ударів по хуситам, побоюючись, що це може порушити делікатне припинення вогню між бойовиками та Саудівською Аравією, яке було досягнуто після років війни.

Пізніше удари по об'єктах в Ємені припинилися.

"Але ми залишаємо за собою право відповісти, якщо погрози продовжаться", - сказав неназваний американський чиновник телеканалу "Аль-Джазіра"

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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