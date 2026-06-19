Буданов наладил системный диалог власти с бизнесом,— Forbes

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Одним из главных сигналов предприниматели назвали системность диалога между властями и бизнесом. Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник подчеркнул, что встреча состоялась именно в те сроки, которые были ранее анонсированы.

«В прошлый раз председатель Рады сказал, что будем встречаться раз в два месяца, в такой тайминг и собрались», – отметил Олейник.

Также бизнес обратил внимание на более конструктивный формат общения. По словам одного из участников встречи, пожелавшего остаться анонимным, нынешние обсуждения стали более предметными.

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«Если раньше (когда их проводил предыдущий глава ОП Андрей Ермак. – Forbes) все смотрели в телефон и думали, как быстрее уйти, то сейчас есть диалог», – рассказал собеседник Forbes .

Напомним, 17 июня Кирилл Буданов заявил , что через два месяца после предварительной встречи Совета предпринимателей удалось наработать решение относительно части проблем, затронутых бизнесом.

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