Как почувствовать себя менее одинокими: помогает не только общение

как почувствовать себя менее одинокими / © Credits

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В современном мире мы постоянно находимся на связи. Сообщения, социальные сети, видеозвонки и бесконечный поток информации создают иллюзию постоянного присутствия других людей рядом. Однако парадокс заключается в том, что одиночество сегодня стало одной из самых серьёзных проблем психического здоровья, об этом сообщило издание New York Post.

Особенно остро его переживают представители поколения зумеров и мужчины-миллениалы. Все чаще звучит идея о настоящей эпидемии одиночества, охватившей взрослых людей в разных странах мира. На этом фоне результаты нового норвежского исследования могут показаться неожиданными. Оказывается, чтобы чувствовать себя менее одиноким, иногда нужно не искать людей, а наоборот — побыть в одиночестве.

Природа работает лучше, чем кажется

О пользе пребывания на природе ученые говорят уже давно. Время, проведенное на свежем воздухе, помогает снизить уровень стресса и тревожности, улучшает настроение, способствует физической активности, повышает концентрацию внимания и даже положительно влияет на качество сна. Но теперь к этому списку можно добавить ещё один важный бонус — уменьшение чувства одиночества.

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В исследовании приняли участие 2544 человека в возрасте от 18 лет. В центре внимания оказалось самое большое озеро Норвегии — Мёса. Участников опроса спрашивали не только о том, какими видами активности они занимаются у водоема, но и о том, как часто они там бывают.

После этого анализировали два различных типа одиночества: отсутствие близких, доверительных отношений и ощущение отчужденности от более широкой социальной группы.

Секрет не в общении

Результаты оказались довольно неожиданными. Люди, которые чаще проводили время у озера, действительно чувствовали себя менее одинокими. Однако ключевую роль играло не общение с другими людьми. Напротив, наиболее положительный эффект наблюдался именно тогда, когда люди находились на природе в одиночестве. Прогулка по берегу озера в одиночестве в большей степени способствовала снижению чувства социальной изоляции, чем участие в групповых мероприятиях.

Учёные объясняют это особой эмоциональной связью с природой и конкретным местом. Регулярное пребывание у водоёма формировало чувство принадлежности и внутренней близости к окружающей среде. Другими словами, человек начинал чувствовать себя частью чего-то большего.

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Иногда полезно побыть в одиночестве

В обществе бытует мнение, что одиночество и уединение — это одно и то же. Однако психологи подчеркивают, что между этими понятиями есть существенная разница. Одиночество — это мучительное ощущение отсутствия связи с другими, а уединение же может быть сознательным выбором и источником восстановления сил.

Именно поэтому исследователи считают, что пребывание в одиночестве в природной среде создает необходимое ментальное пространство. Человек меньше отвлекается на внешние раздражители и может глубже взаимодействовать с окружающим миром.

Правда, учёные отмечают, что важно соблюдать баланс. Как чрезмерная изоляция, так и полное отсутствие времени для себя могут негативно сказываться на психологическом состоянии.

Хорошая новость заключается и в том, что для улучшения самочувствия вовсе не обязательно жить у живописного озера. Даже прогулки по лесу или пребывание на природе могут значительно уменьшить чувство одиночества.

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Особенно заметно это для жителей крупных городов. Постоянный шум, толпа, переизбыток информации и плотная застройка часто создают ощущение перенасыщения социальными контактами, но не настоящей близости. Именно поэтому природная среда становится своеобразной психологической паузой.

Поколение, которое почти не бывает на улице

Самое интересное, что больше всего от одиночества страдают именно те, кто реже всего общается с природой. Представители поколения «зумеров» проводят значительно меньше времени на свежем воздухе, чем поколение X в том же возрасте.

Причины знакомы многим: плохая погода, нехватка времени, учеба, работа, даже нежелание гулять в одиночку. Однако именно эта привычка может лишать молодежь одного из самых простых способов поддержания психического здоровья. Ведь иногда достаточно совсем немного.

Всего 15 минут на свежем воздухе помогают улучшить психоэмоциональное состояние и способствуют выработке витамина D под воздействием солнечного света. Достаточно выйти в ближайший парк, прогуляться по знакомой аллее или просто сесть на скамейку среди деревьев и на несколько минут отложить телефон.

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