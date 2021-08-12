Дуда приедет на саммит Крымской платформы

Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве.

Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба его канцелярии в четверг, 12 августа.

"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", — сказано в сообщении.

Напомним:

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