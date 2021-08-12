Дуда приедет на саммит Крымской платформы

Учредительный саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве.
Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом сообщает пресс-служба его канцелярии в четверг, 12 августа.
"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", — сказано в сообщении.
Напомним:
- В Киеве начался форум экспертов Крымской платформы.
- Ранее ТСН.ua расспросил у Дмитрия Кулебы еще больше подробностей по подготовке Крымской платформы. По словам министра, Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены.
- Также ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.