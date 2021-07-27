США на Крымской платформе представит министр транспорта: он неоднократно критиковал Россию

Буттиджеджа описывают как достаточно влиятельное лицо в Кабинете министров США.

США на первом саммите "Крымской платформы" будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.

Об этом сообщил член Крымской платформы, лидер крымскотатарского народа и нардеп от "Евросолидарности" Мустафа Джемилев в комментарии "Суспільному".

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"Соединенные Штаты направляют (в Украину. — Ред.) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", — сказал Джемилев.

Официально Белый дом пока не объявлял, кто возглавит американскую делегацию, но информацию о Буттиджеджа подтверждают дипломатические источники, пишут журналисты.

Пит Буттиджедж был одним из потенциальных кандидатов Демократической партии США на выборах президента 2020 года, однако после первых праймериз снял свою кандидатуру в пользу Байдена.

Буттиджедж неоднократно критически высказывался в адрес России, обвиняя ее в атаке на демократию. Он заявлял, что вмешательство России в Украине является "нападением на мировой порядок", а противодействие российскому вмешательству в политику США требует не только технологических и дипломатических мер, но и тщательного изучения внутренних разногласий, которые использовались российскими спецслужбами, таких как расизм и социальная изоляция.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент рассказал, что в Украине будет представитель правительства США вместо президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Напомним, на учредительный саммит Крымской платформы в Киев 23 августа, который даст старт деоккупации украинского полуострова, приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел. Уже подтвердили свое участие президенты Польши, Словакии и стран Балтии.

Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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