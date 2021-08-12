СНБО готовит заседание по восстановлению лесов — Данилов

Соответствующее поручение дал секретарю СНБО президент Владимир Зеленский.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) проведет заседание на тему реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное залесение Украины".

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Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания Межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

По его словам, соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

На совещании обсудили состояние выполнения задач, определенных указами президента:

"О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации" (от 23 марта 2021 года),

"О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов" (от 7 июня 2021 года).

Напомним, что в Сумской области работники лесхоза незаконно вырубали дубы.

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