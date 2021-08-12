СНБО готовит заседание по восстановлению лесов — Данилов

Соответствующее поручение дал секретарю СНБО президент Владимир Зеленский.
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) проведет заседание на тему реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное залесение Украины".
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания Межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.
По его словам, соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.
На совещании обсудили состояние выполнения задач, определенных указами президента:
- "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации" (от 23 марта 2021 года),
- "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов" (от 7 июня 2021 года).
Напомним, что в Сумской области работники лесхоза незаконно вырубали дубы.