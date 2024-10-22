Экс-министр Кулеба ответил, метит ли в президенты

Дипломат подчеркнул, что его задача как гражданина Украины сегодня – найти нишу, чтобы помочь Украине одержать победу в войне.

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба высказался по поводу президентских амбиций. Он подчеркнул, что прежде всего стремится помочь Украине одержать победу, а "все остальное – потом".

Об этом бывший министр рассказал в интервью YouTube-каналу RAMINA.

Экс-глава МИД прокомментировал тезис из телеграм-канала "Приходько", где автор заявил, что хотел бы, чтобы на президентские выборы пошли Кулеба и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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"Сегодня главная задача – это сохранение Украинского государства и украинских жизней. Сегодня я не вижу в Украине внутренней политики, потому что идет война. Ну есть какие-то там порывы, кто-то что-то делает, кто-то что-то рассказывает. Есть большое желание спекулировать вопросом внутренней политики, но сейчас это просто не ко времени", – высказался бывший министр.

"Я за дискуссии, власть нужно критиковать, с обществом нужно говорить, власть нужно ценить, когда она делает правильные вещи. Но сегодня говорить о том, что какая там конфигурация, выборы… Ну какие выборы, куда вы? Вы же видите все, что происходит и реальность, в которой мы живем", – добавил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что его задача как гражданина Украины сегодня – найти нишу, как он может использовать социальный капитал, свою телефонную книгу, в которой весь собран весь мир, чтобы помочь Украине одержать победу в войне.

"А думать о каких-то политических вещах – это сейчас отвлекаться от этой главной цели. Есть главная цель – Украина должна победить", – отметил экс-министр, добавив, что "все остальное – потом".

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, при каких условиях возможны выборы во время войны и состоятся ли они весной 2025 года.

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