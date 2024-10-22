Ексміністр Кулеба відповів, чи мітить у президенти

Дипломат наголосив, що його завдання як громадянина України сьогодні – знайти нішу, аби допомогти Україні здобути перемогу у війні.

Ексголова МЗС Дмитро Кулеба висловився щодо президентських амбіцій. Він наголосив, що перш за все прагне допомогти України здобути перемогу, а "все інше – потім".

Про це колишній міністр розповів у інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA.

Ексочільник МЗС прокоментував тезу з телеграм-каналу "Приходько", де автор заявив, що хотів би, аби на президентські вибори пішли Кулеба та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

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"Сьогодні головна задача – це збереження Української держави і українських життів. Сьогодні я не бачу в Україні внутрішньої політики, бо йде війна. Ну є якісь там пориви, хтось щось робить, хтось щось розказує. Є велике бажання спекулювати питанням внутрішньої політики, але зараз це просто не на часі", – висловився колишній міністр.

"Я за дискусії, владу потрібно критикувати, з суспільством треба говорити, владу потрібно цінувати, коли вона робить правильні речі. Але сьогодні говорити про те, що яка там конфігурація, вибори… Ну які вибори, ну куди ви? Ви ж бачите все, що відбувається, і реальність, у якій ми живемо", – додав Кулеба.

Дипломат наголосив, що його завдання як громадянина України сьогодні – знайти нішу, як він може використати соціальний капітал, свою телефонну книжку, в якій весь зібраний увесь світ, аби допомогти Україні здобути перемогу у війні.

"А думати про якісь політичні речі – це зараз відволікатися від цієї головної мети. Є головна мета – Україна має перемогти", – зазначив ексміністр, додавши, що "все інше – потім".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, за яких умов можливі вибори під час війни та чи відбудуться вони навесні 2025 року.

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