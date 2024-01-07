Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии Forza Italia.

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику. В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанский регион, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским Союзом", — заявил он.

Таяни также заявил, что ЕС, состоящий из 27 стран, должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента, а не нынешнюю структуру, состоящую из президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Глава МИД Италии отметил, что европейское оборонное сотрудничество поднялось на политическую повестку дня после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако усилия были более сосредоточены на расширении НАТО, когда Финляндия, являющаяся членом ЕС, присоединилась к альянсу в прошлом году, а Швеция также собирается стать членом.

Напомним, немецкий депутат назвал, сколько времени есть на подготовку войны России с НАТО.

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