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Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза

Антонио Таяни / Фото: Associated Press

Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственную армию.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии Forza Italia.

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику. В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанский регион, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским Союзом", — заявил он.

Таяни также заявил, что ЕС, состоящий из 27 стран, должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента, а не нынешнюю структуру, состоящую из президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Глава МИД Италии отметил, что европейское оборонное сотрудничество поднялось на политическую повестку дня после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако усилия были более сосредоточены на расширении НАТО, когда Финляндия, являющаяся членом ЕС, присоединилась к альянсу в прошлом году, а Швеция также собирается стать членом.

Напомним, немецкий депутат назвал, сколько времени есть на подготовку войны России с НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
498
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