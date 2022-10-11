"ООН либо восстановит свой авторитет, либо потерпит окончательный крах" — Кислица

Постпред Украины в ООН убежден, что Организация Объединенных Наций либо восстановит свой авторитет, либо терпит окончательный крах.

РФ прилагает все усилия, чтобы вернуть всех в 1930-е годы, когда Гитлер уничтожал суверенные государства путем вторжения, фейковых референдумов и аншлюса.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет Укринформ.

«И сейчас мы находимся на переломном этапе, когда ООН либо восстановит свой авторитет, либо терпит окончательный крах», — отметил он.

За российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, "тянется кровавый след, а зал наполняется духом тления человеческой плоти", отметил он.

Псевдореферендумы в четырех регионах Украины, подчеркнул Кислица, представляют экзистенциальную угрозу ООН и ее Уставу.

Псевдореферендумы служат элементом российской агрессии против Украины, что явилось ответом на «успешный процесс освобождения оккупированных украинских территорий на востоке и юге страны».

Он отметил, что хотя Украина является непосредственной целью российских атак на местах, «в конечном счете на карту поставлено наше будущее, которое не может быть обеспечено отдельными странами или региональными соглашениями, если ООН отодвинута на задний план глобальных процессов».

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РФ в понедельник обстреляла Киев и многие другие украинские города по всей стране по меньшей мере 84 ракетами и двумя десятками беспилотных летательных аппаратов. Целями, которые министерство обороны РФ сочло законными, служили энергетические объекты, жилые дома, школы и университеты, музеи и перекрестки в центрах городов, сказал он.

«Потерпев поражение на поле боя, Россия сгоняет это на мирных жителях украинских городов», — резюмировал Кислица, подчеркнув, что Россия – «террористическое государство, которое необходимо сдерживать самыми решительными способами».

Обстрелы Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что массовые ракетные удары, нанесенные Россией по территории Украины 10 октября, являются "очередной неприемлемой эскалацией войны" и он "глубоко шокирован" обстрелами.

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