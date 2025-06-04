Зеленский объяснил содержание российского "меморандума"

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Украина получила ультиматум от российской стороны на переговорах в Стамбуле 2 июня. Его содержание соответствует тому документу, который россияне ранее «слили» в медиапространство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ультимативная форма этого документа объясняет, почему его не передали Украине до встречи в Стамбуле.

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«Россияне понимали, что это ультиматум, и его не будет воспринимать украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез. Потому что там ультиматум, то есть это не меморандум взаимопонимания… Они нам это не дали, потому что понимали, что если это станет публичным, то Украина будет иметь полное право не приехать на встречу», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский считает, что этот документ появился только для того, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам, что Россия якобы конструктивна и отсрочить введение санкций.

«То есть весь этот театр для того, чтобы продемонстрировать искусственную дипломатию, чтобы Украина приехала. И дать нам тысячу людей [для обмена пленными]. И опять таки неконструктивно, потому что даже списка обмена пока нет», — добавил он.

Украинский президент отметил, что первая встреча в Стамбуле не отличалась от второй.

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«Те же ультимативные вещи, которые тогда они говорили вслух, здесь они все это представили в бумаге. То же, что было на первом Стамбуле, то же самое сегодня на этой бумаге», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина до сих пор не получила от Кремля ответ на свой документ, который был передан российской стороне еще до начала второй встречи в Стамбуле.

Напомним, президент Зеленский рассказал о ходе переговоров по обмену пленными после второй встречи в Стамбуле