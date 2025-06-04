Зеленський пояснив зміст російського "меморандуму"

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Україна отримала ультиматум від російської сторони на переговорах у Стамбулі 2 червня. Його зміст відповідає тому документу, який росіяни раніше «злили» в медіапростір.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ультимативна форма цього документа пояснює, чому його не передали Україні до зустрічі у Стамбулі.

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«Росіяни розуміли, що це ультиматум, і його не буде сприймати українська сторона, ніхто не буде сприймати всерйоз. Тому що там ультиматум, тобто це не меморандум порозуміння… Вони нам це не дали, тому що розуміли, що якщо це стане публічним, то Україна буде мати повне право не приїхати на зустріч», — наголосив український президент.

Володимир Зеленський вважає, що цей документ з’явився тільки для того, щоб продемонструвати Сполученим Штатам, що Росія нібито конструктивна і відтермінувати запровадження санкцій.

«Тобто весь цей театр для того, щоб продемонструвати штучну дипломатію, щоб Україна приїхала. І дати нам тисячу людей [для обміну полоненими]. І знов таки неконструктивно, тому що навіть списку обміну поки що немає», — додав він.

Український президент відзначив, що перша зустріч у Стамбулі не відрізнялася від другої.

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«Ті самі ультимативні речі, які тоді вони говорили вголос, тут вони все це представили в папері. Те саме, що було на першому Стамбулі, те саме сьогодні на цьому папері», — наголосив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна досі не отримала від Кремля відповідь на свій документ, який було передано російській стороні ще до початку другої зустрічі у Стамбулі.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів про перебіг переговорів щодо обміну полоненими після другої зустрічі в Стамбулі.