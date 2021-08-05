Конец эпохи "Барселона" объявила об уходе Месси

Клуб и легендарный игрок не пришли к согласию относительно нового контракта.

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси не смог договориться о продлении контракта с каталонской "Барселоной" и покидает клуб, за который выступал 16 лет.

Официальное заявление пресс-служба "Барселоны" опубликовала в Facebook.

"Лео Месси не останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли договоренности и имели четкое намерение подписать новый контракт сегодня, это не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий, а также правил испанской Ла Лиги", — говорится в сообщении.

Клуб выразил сожаление, что условия игрока не могут быть выполнены. "Сине-гранатовые" пожелали Месси успеха в дальнейшей карьере.

Напомним, что 30 июня 2021 года истек срок действия контракта с клубом. Впоследствии ему не позволили начать подготовку к новому сезону в составе "Барселоны".

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть Золотых мячей. Это также является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хотел остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивали Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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