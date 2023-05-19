Определились финалисты Лиги Европы: когда будет сыгран решающий матч

Стало известно, кто сыграет в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

В решающей стадии второго по престижности евротурнира сразятся итальянская "Рома" и испанская "Севилья".

В 1/2 финала римляне прошли немецкий "Байер", а андалусийцы в овертайме вырвали путевку в следующий раунд у итальянского "Ювентуса".

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 31 мая на "Пушкаше Арене" в Будапеште.

Напомним, в прошлогоднем финале этого еврокубка немецкий "Айнтрахт" в серии пенальти одолел шотландский "Рейнджерс".

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