У болельщика остановилось сердце во время матча Серии А

У болельщика остановилось сердце во время матча Серии А

Пострадавшего успели спасти.

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Рома" принимала на своем поле "Специю". Поединок завершился победой "волков" – 2:0.

Во время встречи одному из болельщиков на трибуне стало плохо, у 30-летнего мужчины остановилось сердце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фанату стало плохо за десять минут до конца встречи. До конца игры и после ее завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимации. Все это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в результате врачи самостоятельно делали массаж сердца.

Сейчас мужчина находится в больнице.

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