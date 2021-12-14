У вболівальника зупинилося серце під час матчу Серії А

Постраждалого встигли врятувати.

В рамках 17-го туру італійської Серії А "Рома" приймала на своєму полі "Спецію". Поєдинок завершився перемогою "вовків" - 2:0.

Під час зустрічі одному з уболівальників на трибуні стало зле, у 30-річного чоловіка зупинилося серце, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Фанату стало погано за десять хвилин до кінця зустрічі. До кінця гри і після її завершення фанату робили масаж серця і очікували на реанімацію. Все це відбувалося на морозі. На стадіоні чергувала машина реанімації, але у результаті лікарі самостійно робили масаж серця.

Зараз чоловік знаходиться у лікарні.

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