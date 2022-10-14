Украинец поднялся с нокдауна и одержал победу за четыре раунда

Украинский боксер Иван Голуб, выступающий в первом среднем весе, одержал 21-ю победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голубь (21-1, 15 КО) одержал досрочную победу над американцем Уэсли Такером (15-4, 9 КО).

Бой прошел в Нью-Йорке. В конце второго раунда украинец побывал в нокдауне, однако это не помешало ему быстро восстановиться и продолжить бой.

В четвертом раунде Голуб начал уничтожать соперника рядом ударов. На 5-м раунде угол Такера отказался от продолжения поединка. Таким образом, украинский победил соперника техническим нокаутом.

Голубь выступает в профессиональных боях с 2014 года. Летом этого года должно было состояться его бой за титул IBO в полусреднем весе с казахстанцем Данияром Елеусиновым, однако поединок был отменен.

Эта победа стала 21-й для украинца на профессиональном ринге.

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