Американский регулятор полностью одобрил вакцину Pfizer: что это значит

Американский регулятор полностью одобрил вакцину Pfizer: что это значит

Это позволяет сделать вакцинацию препаратом обязательной в стране.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) предоставило полное одобрение антиковидний вакцине немецко-американского производства Pfizer/BioNTech для людей в возрасте от 16 лет.

Об этом сообщает CNN.

С декабря 2020 года и по сей день вакцина Pfizer/BioNTech была разрешена для экстренного использования в США для людей в возрасте от 16 лет. В мае разрешение было расширено для лиц старше 12 лет.

По американским законам полное утверждение вакцины позволяет коммерческим и государственным учреждениям требовать прививки препаратом для посещения. Власть таким образом надеется увеличить количество вакцинированных в стране.

Напомним:

В США из 330-миллионного населения полностью вакцинированы против коронавируса более 170 миллионов человек, из них 92 миллиона — препаратом Pfizer/BioNTech.

против коронавируса из них — препаратом США планируют начать ревакцинацию населения с 20 сентября. Получить бустерную дозу призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препарата от Pfizer или Moderna.

призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препарата от Pfizer или Moderna. Также в США продлят масочный режим в транспорте. Ограничения останутся на вокзалах, а также в аэропортах. Запрет будет действовать как минимум до 18 января 2022 года, в связи с пандемией COVID-19.

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