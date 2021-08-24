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Американский регулятор полностью одобрил вакцину Pfizer: что это значит

Американский регулятор полностью одобрил вакцину Pfizer: что это значит

Associated Press

Это позволяет сделать вакцинацию препаратом обязательной в стране.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) предоставило полное одобрение антиковидний вакцине немецко-американского производства Pfizer/BioNTech для людей в возрасте от 16 лет.

Об этом сообщает CNN.

С декабря 2020 года и по сей день вакцина Pfizer/BioNTech была разрешена для экстренного использования в США для людей в возрасте от 16 лет. В мае разрешение было расширено для лиц старше 12 лет.

По американским законам полное утверждение вакцины позволяет коммерческим и государственным учреждениям требовать прививки препаратом для посещения. Власть таким образом надеется увеличить количество вакцинированных в стране.

Напомним:

  • В США из 330-миллионного населения полностью вакцинированы против коронавируса более 170 миллионов человек, из них 92 миллиона — препаратом Pfizer/BioNTech.
  • США планируют начать ревакцинацию населения с 20 сентября. Получить бустерную дозу призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препарата от Pfizer или Moderna.
  • Также в США продлят масочный режим в транспорте. Ограничения останутся на вокзалах, а также в аэропортах. Запрет будет действовать как минимум до 18 января 2022 года, в связи с пандемией COVID-19.

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