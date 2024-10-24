"Ашан" выходит из России

В последнее время для компаний стало невозможным продолжать работать в РФ, соблюдая 18 пакетов санкций, наложенных Евросоюзом на Москву.

Владельцы сети супермаркетов "Ашан" продают свой филиал в России, потому что больше не могут противостоять европейским санкциям. Сеть является одним из немногих оставшихся в РФ французских ритейлеров.

Об этом сообщает La Lettre.

В компании "Ашан" нашли местного покупателя для выхода из России и только что вступили в завершающую стадию переговоров. Собственники сети, семья Мюлье, "решила остаться в Украине, но также планирует уехать из Венгрии".

Также читайте Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с РФ

Так, компания уже выбрала двух потенциальных покупателей с местного рынка в РФ.

За последние два года "Ашан" получила около 10 "нежелательных предложений" по покупке ее российской сети из 230 магазинов. Однако до сих пор владельцы упорно отказывались покидать Россию, аргументируя это желанием продолжать поставлять рядовым гражданам товары первой необходимости. Как отмечают журналисты, на самом деле – потому что Россия была одним из самых больших стратегических рынков для семьи Мюлье.

Однако в последнее время для "Ашана" стало невозможным продолжать работать в РФ, соблюдая 18 пакетов санкций, наложенных Евросоюзом на Москву.

"В отличие от других, менее бдительных европейских ритейлеров, "Ашан" придерживается буквы санкций, наложенных на Россию. Он не инвестирует и не привлекает ни копейки. Это ставит его в очень невыгодное положение по сравнению с местными ритейлерами, принадлежащими российским олигархам, и которые ничего не могут поделать со своими деньгами, кроме как инвестировать их в свою компанию", – объяснил инсайдер компании.

Отметим, что "Ашан" – одна из крупнейших французских компаний, представленных в России. В 2022 году там работал 231 магазин, а денежный оборот достигал 3,2 млрд евро.

К слову, по информации издания Bloomberg, рост экономики России во время войны достиг своего пика. Уже в 2025 году в РФ ожидается резкий обвал экономических показателей, несмотря на активное военное производство.

Читайте также: