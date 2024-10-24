"Ашан" виходить з Росії

Останнім часом для компаній стала неможливим продовжувати працювати в РФ, дотримуючись 18-ти пакетів санкцій, накладених Євросоюзом на Москву.

Власники мережі супермаркетів "Ашан" продають свою філію в Росії, бо більше не можуть протистояти європейським санкціям. Мережа є одним з небагатьох французьких ритейлерів, що залишилися в РФ.

Про це повідомляє La Lettre.

В компанії "Ашан" знайшли місцевого покупця для виходу з Росії і щойно вступили у завершальну стадію переговорів. Власники мережі, родина Мюльє, "вирішила залишитися в Україні, але також планує виїхати з Угорщини".

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Так, компанія вже обрала двох потенційних покупців з місцевого ринку в РФ.

За останні два роки "Ашан" отримала близько 10 "небажаних пропозицій" щодо купівлі її російської мережі з 230 магазинів. Однак досі власники вперто відмовлявся залишати Росію, аргументуючи це бажанням продовжувати постачати пересічними громадянам товари найпершої необхідності. Як зазначають журналісти, насправді – тому що Росія була одним з найбільших стратегічних ринків для родини Мюльє.

Однак останнім часом для "Ашану" стала неможливим продовжувати працювати в РФ, дотримуючись 18-ти пакетів санкцій, накладених Євросоюзом на Москву.

"На відміну від інших, менш пильних європейських ритейлерів, "Ашан" дотримується літери санкцій, накладених на Росію. Він не інвестує і не залучає жодної копійки. Це ставить його у дуже невигідне становище порівняно з місцевими ритейлерами, які належать російським олігархам, і які нічого не можуть зробити зі своїми грошима, окрім як інвестувати їх у свою компанію", – пояснив інсайдер компанії.

Зауважимо, що "Ашан" – одна з найбільших французьких компаній, що представлені в Росії. 2022 року там працював 231 магазин, а грошовий оборот сягав 3,2 млрд євро.

До слова, за інформацією видання Bloomberg, зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Вже 2025 року в РФ очікується різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво.

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