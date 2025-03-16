Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

В Армении опровергли информацию оборонного ведомства Азербайджана.
В воскресенье, 16 марта, Азербайджан заявил, что в течение этого дня вооруженные силы Армении трижды нарушили режим тишины, обстреляв азербайджанские позицию вблизи границы.
Об этом говорится в сообщениях министерства обороны Азербайджана.
Обстрелы, якобы, велись из стрелкового оружия армянскими военными с территории населенных пунктов Диг, Хазинваг и Бурун по позициям азербайджанской армии на юго-восточном участке границы с Арменией.
Обстрелы происходили в 9:45, 18:35 и между 20:10 и 20:45.
В Армении опровергли информацию оборонного ведомства Азербайджана.
При этом в армянском министерстве обороны напомнили, что офис премьер-министра Республики Армения предложил создать общий армянско-азербайджанский механизм расследования нарушений режима прекращения огня и связанных с ними сообщений, но Азербайджан не отреагировал на эту инициативу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Армении и Азербайджане согласовали окончательный текст мирного соглашения, который должен прекратить продолжающийся конфликт между двумя соседними государствами.
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