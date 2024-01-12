Буданов рассказал, сколько еще может продержаться РФ

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов отмечает, что экономика агрессора России может быть слабой, но сейчас страна "отнюдь не голодает".

Об этом главный украинский разведчик заявил в интервью Le Monde.

По его словам, "с такими темпами она (РФ – Ред.) может продержаться довольно долго".

"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", – отмечает Буданов.

Он также сделал акцент на том, что в РФ экономика оказалась сильной, а армия – слабой. Впрочем, раньше все считали – наоборот.

Напомним, издание Financial Times, ссылаясь на проект документа Министерства финансов США, пишет, что война оказывает существенное влияние на российскую экономику, повышая внутренние цены и заставляя Москву выделять треть своего бюджета на оборону. Отмечается, что ВВП РФ был бы более чем на 5% выше, если бы Москва не приступила к вторжению.

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