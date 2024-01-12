Буданов розповів, скільки ще може протриматися РФ

Очільник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов наголошує, що економіка агресорки Росії може бути слабкою, але наразі країна "аж ніяк не голодує".

Про це головний український розвідник заявив в інтерв’ю для видання Le Monde.

За його словами, "з такими темпами вона (РФ - Ред.) може протриматись доволі довго".

"Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - зауважує Буданов.

Він також зробив акцент на тому, що в РФ економіка виявилася сильною, а армія - слабкою. Втім, раніше всі вважали - навпаки.

Нагадаємо, видання Financial Times, посилаючись на проєкт документа Міністерства фінансів США, пише, що війна суттєво впливає на російську економіку, підвищуючи внутрішні ціни і змушуючи Москву виділяти третину свого бюджету на оборону. Зазначається, що ВВП РФ був би на понад 5% вищим, якби Москва не розпочала вторгнення.

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