Четыре остановки сердца: в Бразилии девушка сделала пирсинг и умерла

Четыре остановки сердца: в Бразилии девушка сделала пирсинг и умерла

Подросток проколола дома бровь.

В бразильском штате Минас-Жерайс 15-летняя девочка сделала себе пирсинг брови и умерла. В организм попала инфекция и поэтому остановилось сердце.

Об этом сообщает издание Daily Star.

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Изабелла Эдуарда де Соуза попросила у матери проколоть бровь, но получила отказ. Как рассказала тетя девочки, вся семья была против такой процедуры, однако Изабель это не остановило.

Девочка попросила друга помочь ей проколоть бровь в домашних условиях. В ходе процедуры в организм подростка попала смертельная инфекция, и через три дня после пирсинга у нее опухло лицо.

Ее отправили в больницу, где она перенесла четыре остановки сердца. После этого ее отправили в другую больницу, где Изабелла умерла.

По словам врачей, если бы девочке удалось выжить, она могла бы потерять зрение из-за пирсинга.

Напомним, в Польше девушка покрыла татуировками глаза, но из-за неудачной процедуру ослепла на один глаз.

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