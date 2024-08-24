Делать выводы об операции ВСУ под Курском рано — Кирби

На сегодняшний день слишком рано делать какие-то выводы об операции ВСУ в Курской области России.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник по нацбезопасности США Джон Кирби.

"Россияне перебросили определенные ресурсы на эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинских войск. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще рано говорить о том, может ли происходящее в Курске иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", – сказал он.

Он также отметил, что со стороны Соединенных Штатов не было корректировки в указаниях о том, где и как ВСУ могут использовать американское оружие.

Ранее сообщалось, что из-за продвижения ВСУ в Курской области российское военное руководство опрокинуло войска из-под оккупированных территорий Запорожской области, таким образом решив усилить оборону региона, чтобы не ослаблять основное направление своего наступления в Донецкой области.

Сейчас, как отмечается, самые ожесточенные бои идут на территории Суджа и областным центром Курском, а также вокруг стратегически важного города Коренево. Там ВСУ добились успехов в попытке обойти и оцепить населенный пункт с севера и юга.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 23 августа рассказали, что ВСУ продвинулись в Курской области.

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