Робити висновки про операцію ЗСУ під Курськом зарано — Кірбі

На сьогодні надто рано робити якісь висновки про операцію ЗСУ в Курській області Росії.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив радник із нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Росіяни перекинули певні ресурси на цю територію, щоб спробувати завадити діям українських військ. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми ще не знаємо. Тому ще зарано говорити про те, чи може те, що відбувається в Курську, мати потенційний вплив на ескалацію. Але це те, що нас продовжує турбувати", – сказав він.

Він також зазначив, що з боку Сполучених Штатів не було коригування у вказівках про те, де і як ЗСУ можуть використовувати американську зброю.

Раніше повідомлялося, що через просування ЗСУ в Курській області, російське військове керівництво перекинуло війська з-під окупованих територій Запорізької області, у такий спосіб вирішивши посилити оборону регіону, щоб не послаблювати основний напрямок свого наступу в Донецькій області.

Наразі, як зазначається, найзапекліші бої точаться на території Суджа та обласним центром Курськом, а також навколо стратегічно важливого міста Кореневе. Там ЗСУ домоглися успіхів у спробі обійти і оточити населений пункт з півночі і півдня.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 23 серпня розповіли, що ЗСУ просунулися в Курській області.

Олещук показав, як український винищувач атакує ворога на Курському напрямку

Читайте також: