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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны ГУР атаковали военные объекты в российском Брянске

Атака была частью действий по понижению логистических возможностей российской армии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © скриншот с видео

Дроны ГУР по случаю Дня Конституции Украины атаковали военные объекты ГРАУ Минобороны РФ в Брянске.

Об этом сообщили ТСН.ua источники.

По данным собеседника издания, дроны поразили объекты 120 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.

Местные СМИ сообщили, что в Брянске была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

Местные власти не прокомментировали взрывы, только напомнили о запрете съемки и публикации видео «последствий работы ПВО».

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники Главного управления разведки атаковали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения России в Брянске.

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