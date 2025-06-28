Дроны ГУР атаковали военные объекты в российском Брянске

В России было неспокойно / © скриншот с видео

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Дроны ГУР по случаю Дня Конституции Украины атаковали военные объекты ГРАУ Минобороны РФ в Брянске.

Об этом сообщили ТСН.ua источники.

По данным собеседника издания, дроны поразили объекты 120 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Местные СМИ сообщили, что в Брянске была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

Местные власти не прокомментировали взрывы, только напомнили о запрете съемки и публикации видео «последствий работы ПВО».

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники Главного управления разведки атаковали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения России в Брянске.