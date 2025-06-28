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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дрони ГУР атакували військові об’єкти в російському Брянську

Атака була частиною дій зі зниження логістичних спроможностей російської армії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © скриншот з відео

Дрони ГУР з нагоди Дня Конституції України атакували військові об’єкти ГРАУ Міноборони РФ у Брянську.

Про це повідомили ТСН.ua джерела.

За даними співрозмовника видання, дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Брянську було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї.

Місцева влада не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео «наслідків роботи ППО».

Раніше повідомлялося, що українські безпілотники Головного управління розвідки атакували склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення Росії в Брянську.

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