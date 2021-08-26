Moderna разработала вакцину против ВИЧ, испытания начнут уже в сентябре

Moderna разработала вакцину против ВИЧ, испытания начнут уже в сентябре

Фармкомпания набирает 56 участников исследования от 18 до 50 лет.

Американская фармкомпания Moderna разработала вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Сейчас там планируют начать первый этап клинических испытаний препаратов. Ожидается, что исследование начнется в сентябре 2021 года.

Об этом говорится на портале Национальной библиотеки США по медицине о клинических испытаниях, пишет hromadske.

Отмечается, что первый этап клинических испытаний ㅡ рандомизированное открытое исследование — будет проведен среди неинфицированных взрослых людей, которые имеют хороший общее состояние здоровья. Во время исследования будут оценивать безопасность препаратов мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core.

Фармкомпания набирает 56 участников исследования от 18 до 50 лет. Ориентировочная дата начала исследования ㅡ 19 сентября 2021 годв, а конец ㅡ 1 мая 2023 года.

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Основной кандидат на вакцину против ВИЧ ㅡ мРНК-1644 ㅡ будет работать так же, как и вакцина Moderna против коронавируса. В ее основе ㅡ технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация об антигене, который является частью ВИЧ, и к которому можно развить защиту. Сейчас технологию мРНК-вакцин против COVID-19 используют Moderna и Pfizer/BioNTech. Хотя эта технология разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, до пандемии COVID-19 ее никогда не применяли ни в одной одобренной вакцине.

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По словам гендиректора Moderna Стефана Бенселя, именно успех мРНК-вакцины против коронавируса побудил компанию продолжить программы по исследованию профилактических вакцин, пишет пишет Clinical Trials Arena.

"Мы объявляем о трех новых программах вакцинации, касающихся сезонного гриппа, ВИЧ и вируса Нипах. Некоторые из них обошли традиционные усилия по вакцинации, и все они, по нашему мнению, могут быть решены с помощью нашей технологии мРНК", ㅡ отметил он.

Напомним:

По данным ООН, в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение. Руководитель программы борьбы со СПИДом UNAIDS в ООН Винни Бьяньима выразила надежду, что к 2030 году человечеству возможно удастся преодолеть вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)

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