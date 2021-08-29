Настя Каменских с отечным лицом сообщила о проблемах со здоровьем: "Просто умираю"

Настя Каменских с отечным лицом сообщила о проблемах со здоровьем: "Просто умираю"

У звезды сильная аллергия.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно исполнила песню в дуэте со своей мамой, пожаловалась на плохое самочувствие.

Артистка поделилась, что страдает от сильной аллергической реакции. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Видно, что у звезды сильно распухло лицо.

Настя Каменских с отечным лицом / instagram.com/kamenskux

"Я никогда не сталкивалась с этой проблемой. Умираю. Просто умираю от аллергии, через которую отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно чешется", — поделилась Настя неприятной новостью.

Звезда подозревает, что аллергическая реакция вызвана амброзией, потому что ее много растет вокруг дома певицы. Однако, в понедельник Настя сдаст анализы и будет знать, от чего страдает.

Настя Каменских рассказала об аллергии / instagram.com/kamenskux

"Я не могу нормально работать, думать, видеть и функционировать вообще. В понедельник узнаю, на что у меня аллергия. Это просто невозможно терпеть", — призналась исполнительница.

Напомним, на днях оказалось, что Настя Каменских имеет своего двойника среди знаменитостей. Исполнительница INNA невероятно похожа на украинскую звезду.

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