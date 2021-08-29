На Закарпатье произошло сметельна авария: столкнулись два автомобиля

Погиб водитель "ВАЗ".

В Раховском районе на Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием Audi и "ВАЗ".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

Авария произошла вечером 28 августа в селе Большой Бычков. По предварительной информации, 41-летний водитель "ВАЗ" хотел развернуться в неустановленном месте и столкнулся с иномаркой. Автомобилем Audi руководил 18-летний односельчанин, который ехал позади "ВАЗ" в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали 41-летний водитель "ВАЗ" и шестилетний пассажир. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Впрочем, в реанимации мужчина умер. Ребенка после медобследования отпустили домой.

Водитель иномарки телесных повреждений не получил. В больнице его проверели — за рулем мужчина находился трезвый.

Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил дорожного движения". Продолжается досудебное расследование. Автомобили находятся на штрафплощадке.

Как сообщалось, две смерти водителей и семья одного из них в Винницкой области после ДТП. На трассе вблизи областного центра столкнулись грузовик и легковушка. Предварительно известно авто, за рулем которого была женщина, выехал на встречную. Удар был такой силы, что легковушка загорелась, кермувальниця погибла на месте.

Новости Украины: в Винницкой области произошли две смертельные аварии

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