На польском курорте утонул украинец

Мужчине было 59 лет.

В курортном польском городе Крыница Морская, на севере страны, утонул 59-летний гражданин Украины.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает RMF.

Смертельный инцидент произошел в субботу, 17 июля на Вислинський косе.

Отмечается, что в течение выходных 17-18 июля побережье Балтийского моря в Польше утонули четыре человека, среди них есть и гражданин Украины.

Как сообщалось, в Польше вблизи города кашицу попал в ДТП автобус Познань-Херсон. В результате погибли шесть граждан Украины. Еще 15 человек были травмированы.

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