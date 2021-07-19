Юг Польши охватило наводнение: затоплены несколько сел

Непогода разрушила два моста.
Сильное наводнение началась на юге Польши.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.
Больше всего страдает окраина Кракова, где затоплены несколько сел. Воды столько, что спасатели вытаскивали людей из окон. Также разрушены два моста.
Ураган пронесся и на итальянской Сицилии. Никто не пострадал, но несколько дорог превратились в настоящие реки, в которых плавают машины.
Напомним, на прошлой неделе рекордное наводнение в Германии и Бельгии унесла почти две сотни жизней. Больше всего погибших — по меньшей мере 157 — в Германии. Кроме того, 31 человек погиб в Бельгии. Многие считаются пропавшими без вести, их до сих пор ищут спасатели.