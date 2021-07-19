Юг Польши охватило наводнение: затоплены несколько сел

Непогода разрушила два моста.

Сильное наводнение началась на юге Польши.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.

Больше всего страдает окраина Кракова, где затоплены несколько сел. Воды столько, что спасатели вытаскивали людей из окон. Также разрушены два моста.

Ураган пронесся и на итальянской Сицилии. Никто не пострадал, но несколько дорог превратились в настоящие реки, в которых плавают машины.

Новости мира: Сицилией пронесся ураган, а в Польше наводнение затопило несколько сел

Напомним, на прошлой неделе рекордное наводнение в Германии и Бельгии унесла почти две сотни жизней. Больше всего погибших — по меньшей мере 157 — в Германии. Кроме того, 31 человек погиб в Бельгии. Многие считаются пропавшими без вести, их до сих пор ищут спасатели.

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