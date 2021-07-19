Млеют от удушья: Испанию накрыла 40-градусная жара

В стране — "оранжевый" уровень опасности.

Испанию накрыла сильная жара: столбики термометров достигли 40 градусов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.

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В стране объявили "оранжевый" уровень опасности. Люди спасаются от высоких температур в тени и держатся поближе к воде.

Чрезвычайники предупреждают, что в настоящее время остаются большие риски возникновения лесных пожаров. Только в Каталонии эти выходные огонь полностью уничтожил 400 гектаров природного парка. Не исключают, что причиной возгорания в такую засуху мог стать окурок.

Новости мира: испанцы млеют от духоты - страну накрыла 40-градусная жара

Как сообщалось, другая часть Европы страдает от сильных паводков. Количество погибших в результате наводнений в Германии и Бельгии превысила 170 Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести.

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