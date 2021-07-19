В течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня — ООС

В течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 18 июля, зафиксировано четыре нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 19 июля.

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Вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Авдеевки боевики обстреливали позиции ВСУ по подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На Лугащини было зафиксировано пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, — отметили в штабе. "О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе от 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ", — говорится в сообщении.

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