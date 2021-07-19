Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июля

За последние сутки количество больных выросло почти на 200 человек.
В Украине по состоянию на утро 19 июля зафиксировано 182 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 187 человек выздоровели. Было проведено 16 970 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 307 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 9 587 человек;
- методом ИФА — 1 613 человек;
- экспресс-тестами — 5 770 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 244 677 человек;
- выздоровели — 2 181 385 человек;
- летальных исходов — 52 731;
- проведено ПЦР-тестов — 11 161 068.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.