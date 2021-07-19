Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июля

За последние сутки количество больных выросло почти на 200 человек.

В Украине по состоянию на утро 19 июля зафиксировано 182 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 187 человек выздоровели. Было проведено 16 970 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 307 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 9 587 человек;

методом ИФА — 1 613 человек;

экспресс-тестами — 5 770 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 244 677 человек;

выздоровели — 2 181 385 человек;

летальных исходов — 52 731;

проведено ПЦР-тестов — 11 161 068.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Новости мира: в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом и смертность растут

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку