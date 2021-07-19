Харьковом пронесся ливень: сильный ветер повалил деревья

Непогода длилась около 15 минут.

Мощный ливень пронесся Харьковом накануне.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.

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Обильный дождь пошел внезапно и продолжался около 15 минут, но иногда успел наделать беды. По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Там якобы обошлось без пострадавших, сообщают очевидцы.

Зато во дворе многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Кроме того, на местном рынке во время ливня снесло некоторые палатки торговцев.

Напомним, что в выходные непогода натворила бед и в Киевской области. Из-за стихии погибли два человека — на них попадали деревья от сильного ветра. Кроме того, один человек госпитализирован.

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