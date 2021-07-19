Народные приметы, обряды и обычаи 19 июля

Муравьи прячутся в гнездах — на грозу или сильный дождь.
19 июля церковь и верующие чтят память преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах, обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской, мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и других многих в Риме, мученикив Исавра, диакона, Инокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мукченицы Лукии, девы и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капик и Сатура.
19 июля: церковный праздник
Сысой Великий — это христианский святой, монах-отшельник, последователь Антония Великого.
По происхождению Сисой был коптов, жил в Египетской пустыне в пещере в которой к нему проживал преподобный Антоний. Согласно житию, Сысой учил смирению и надежды на милосердие Божие. Житие святого сообщает о чудотворения Сисоя, в том числе о воскресении ним умершего.
19 июля: народные традиции
Ранее в народе верили, что в этот день роса приобретает особую целебную силу. Поэтому крестьяне утром 19 июля пытались пройти по ней босиком и, по возможности, провести по ней скот. Таким образом люди верили, что с помощью такой обычай удастся избавиться от болезней и улучшить собственное здоровье.
19 июля: что стоит сделать
Ранее в этот день обычно варили варенье из черной смородины. Также крестьяне пытались завершить все полевые работы, поскольку впереди был дождливый период, а потому важно было успеть закончить все до наступления непогоды.
19 июля: что категорически запрещено делать
- ссориться и ругаться;
- смотреть в зеркало до восхода солнца;
- употреблять спиртное;
- отказываться от помощи.
19 июля: украинские народные приметы
- Летний утренний туман — на ясную погоду.
- Похолодание во время дождя — признак того, что вскоре погода улучшится.
- Облака потянулись по небу полосами — будет дождь.
- Небо в багрянце предвещает хорошее утро, но позже таки будут дожди.
- Муравьи прячутся в гнездах — на грозу или сильный дождь.
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