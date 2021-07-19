Народные приметы, обряды и обычаи 19 июля

Муравьи прячутся в гнездах — на грозу или сильный дождь.

19 июля церковь и верующие чтят память преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах, обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской, мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и других многих в Риме, мученикив Исавра, диакона, Инокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мукченицы Лукии, девы и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капик и Сатура.

19 июля: церковный праздник

Сысой Великий — это христианский святой, монах-отшельник, последователь Антония Великого.

По происхождению Сисой был коптов, жил в Египетской пустыне в пещере в которой к нему проживал преподобный Антоний. Согласно житию, Сысой учил смирению и надежды на милосердие Божие. Житие святого сообщает о чудотворения Сисоя, в том числе о воскресении ним умершего.

19 июля: народные традиции

Ранее в народе верили, что в этот день роса приобретает особую целебную силу. Поэтому крестьяне утром 19 июля пытались пройти по ней босиком и, по возможности, провести по ней скот. Таким образом люди верили, что с помощью такой обычай удастся избавиться от болезней и улучшить собственное здоровье.

19 июля: что стоит сделать

Ранее в этот день обычно варили варенье из черной смородины. Также крестьяне пытались завершить все полевые работы, поскольку впереди был дождливый период, а потому важно было успеть закончить все до наступления непогоды.

19 июля: что категорически запрещено делать

ссориться и ругаться;

смотреть в зеркало до восхода солнца;

употреблять спиртное;

отказываться от помощи.

19 июля: украинские народные приметы

Летний утренний туман — на ясную погоду.

Похолодание во время дождя — признак того, что вскоре погода улучшится.

Облака потянулись по небу полосами — будет дождь.

Небо в багрянце предвещает хорошее утро, но позже таки будут дожди.

Муравьи прячутся в гнездах — на грозу или сильный дождь.

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