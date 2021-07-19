Астрологический прогноз на 19 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: прилив энергии, которые человек чувствует в этот день, необходимо направить на добрые дела – любое зло в конечном итоге обернется против него.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: янтарный, шафранный.

Камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: организм в целом.

Болезни дня: недуги этого дня проходят быстро, даже у тяжелых больных наступает ремиссия.

Слова дня: ремонт, строительство, закладка фундамента.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: лучшего времени для начала семейной жизни не найти, так что имеет смысл поторопиться.

Мистика дня: можно проводить магические обряды на привлечение удачи в бизнесе и торговле.

Табу дня: необходимо отказаться от любых поездок – как деловых, так и личных.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, стремящиеся к новым знаниям, обожающим учиться, а также путешествовать. Как правило, выбирают профессию историков, археологов, географов и путешественников.

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