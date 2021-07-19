Атака огня: в РФ лесные пожары подобрались к ГЭС в Якутии

Атака огня: в РФ лесные пожары подобрались к ГЭС в Якутии

Огонь потенциально угрожает гидроэлектростанции, несмотря на естественную водную преграду

В российской Якутии горит 216 лесных пожаров, из них тушат 84 пожара на площади 566 тысяч гектаров. Один пожар приблизился к поселку и электростанции.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Пожар площадью 41,3 тысячи гектаров остановился всего в четырех километрах от поселка Сюльдюкар. Также огонь потенциально угрожает Светлинской гидроэлектростанции, несмотря на естественную водную преграду - реку Вилюй.

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Всего на территории Якутии сейчас горят 216 природных пожаров общей площадью более 1,5 миллиона гектаров. В тушении задействованы более 2 тысяч человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки они потушили 16 пожаров на площади 94 тысячи гектаров.

Дымом от природных пожаров заволокло около 60 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары: сгорели более 60 тысяч гектаров насаждений и здания.

Напомним, что от лесного пожара, который быстро распространилась из-за сильного ветра и чрезвычайной жары, ранее пострадало островное государство Кипр. По меньшей мере восемь сел в предгорье горного массива Троодос пришлось эвакуировать.

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