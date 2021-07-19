19 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

19 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День тренера.

Какой сегодня день

19 июля — в Украине празднуют День тренера.

День тренера

В этом году в Украине впервые на официальном уровне будут праздновать День тренера. Соответствующий проект указа согласовал президент Украины Владимир Зеленский в январе 2021 года.

Дата 19 июля была выбрана не случайно, потому что именно в этот день в 1996 году Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

К разработке проекта Указа президента присоединились Национальный олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Украины Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Ранее праздник отмечали 30 октября, однако официального статуса не имел.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Анатолий, Антон, Архип, Василий, Виктор, Анатолий, Виктор, Глеб, Ульяна, Юлия, Александр, Андрей, Валентин, Федор.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

19 июля православные чествуют преподобного Сисоя Великого.

Преподобный Сисой Великий

Преподобный Сисой Великий был монахом-отшельником, подвизался в Египетской пустыне в пещере. Он получил дар чудотворения и однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего юношу. Преподобный Сисой был очень милостив и щедр к ближним и всех принимал с любовью.

Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, он успел сказать тем, кто был в это время рядом, что видит Самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе эта дата получила название Сысоев день или Сысой и Еремей. Считалось, что на Сисоя роса приобретала целебную силу. Поэтому утром 19 июля селяне пытались босыми пройтись по росе и прогнать по ней скот. Они верили, что таким образом можно избавиться от болезней и улучшить состояние здоровья.

В этот день обычно варили варенье из черной смородины. Также пытались 19 июля завершить все полевые работы, поскольку впереди были дожди, и важно успеть закончить все до наступления непогоды.

Приметы:

Чтобы весь год быть здоровым, нужно утром пройтись босиком по росе.

Проблема, возникшая 19 июля, скоро решится сама собой.

Месяц на небе хорошо видно — будет богатый урожай.

Листья пожелтели — к ранней осени и зимы.

Что нельзя делать в этот день

В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершится провалом.

Ц дома, этим должны заниматься мужчины.

Нельзя оскорблять животных.

Что произошло в этот день

64 — во времена правления Нерона вспыхнула Крупный пожар в Риме: из 14 кварталов Рима огонь полностью уничтожил 4 и значительно повредил 7 кварталов.

711 — между вестготами и армией Омейядов состоялась битва при Гвадалете, окончившаяся полной победой арабов. Следствием битвы стало падение государства вестготов, завоевание арабами Пиренейского полуострова и последующие почти 800 лет Реконкисты

1650 — османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким

1822 — французский ученый Жозеф Ньепс произвел первую в мире фотографию

1900 — открылось Парижское метро

1959 — начало арестов членов Украинского Национального Комитета — диссидентской подпольной организации, действовавшей в период 1957-1962 годов и ставила целью подготовку сознательных патриотов для агитационной националистической труда в Восточной Украине.

1969 — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков

1980 — в Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые бойкотировали многие государства мира из-за вторжения Советского Союза в Афганистан

Кто родился в этот день

1814 — Сэмюэл Кольт, американский оружейник, промышленник, изобретатель.

1852 — Владимир Науменко, украинский методист-новатор и теоретик педагогики, заместитель председателя УЦР, министр образования в правительстве гетмана Скоропадского.

1876 — Владимир Чеховский, украинский общественно-политический деятель, председатель Совета Министров УНР.

1892 — Илья Борщак, украинский историк и публицист, дипломат, издатель первого во Франции учебника украинского языка (1946).

1893 — Владимир Маяковский, русский поэт украинского происхождения.

1935 — Василий Ливанов, советский актер.

1940 — Виктор Носов, украинский советский футболист и тренер.

1957 — Виталий Гайдук, украинский предприниматель, политический деятель, основатель корпорации "Индустриальный союз Донбасса", один из самых богатых украинский.

1971 — Виталий Кличко, украинский боксер и политик.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

1976 — Александр Радченко, украинский футболист.

1983 — Яна Саленко, украинская балерина, прима Берлинского государственного балета и приглашенная звезда Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне.

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