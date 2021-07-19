США продолжат оказывать помощь Украине в борьбе с коронавирусом

Америка будет делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней.

Американские дипломаты приветствуют передачу Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna производства США и добавили, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать помощь.

Об этом информирует посольство США в Украине в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Поздравляем прибытия 2000040 доз вакцин от COVID-19 производства компании Moderna, предоставляемых через механизм COVAX. США будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней. pic.twitter.com/pGPHLXRptC — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 18, 2021

"Поздравляем прибытия 2000040 доз вакцин от COVID-19 производства американской компании Moderna, предоставленных Украине через механизм COVAX. США будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней", — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве убеждены, что этот шаг усиливает намерения Соединенных Штатов по преодолению глобальной пандемии COVID-19.

"Когда мы делимся вакцинами, мы создаем безопасный и более защищен мир для всех. Мы рады предоставить Украине два миллиона доз вакцины Moderna для построения безопасного и здорового мира", — резюмировали в американском посольстве.

Как сообщалось, вакцина от COVID-19 mRNA-1237, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, эффективна на 94,1%.

По информации Министерства здравоохранения, вакцины Moderna предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

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