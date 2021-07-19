Под Ровно пешеход спровоцировал ДТП с 23 пострадавшими

Сам пешеход тоже госпитализирован в больницу и при его жизни борются медики.

В Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием пешехода и автобуса "Киев-Вроцлав". В результате пострадали 23 человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Сейчас сам пешеход находится в больнице с многочисленными переломами в тяжелом, но сейчас уже в стабильном состоянии. По словам очевидцев, на дорогу перед двухъярусным автобусом "Киев-Вроцлав" с пол сотней пассажиров внезапно вышел пешеход. Водитель пытался его обойти, но человек все-таки попал под колеса. Автобус же слетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали 23 человек. Их госпитализировали в ближайшие больницы. Двух прооперировали. Кроме пешехода, в реанимации также остается 21-летняя пассажирка автобуса. И еще четыре человека — в травматологии. Остальных же пострадавших уже отпустили домой.

В полиции выясняют, можно ли было избежать аварии и кто будет нести уголовную ответственность — водитель автобуса или пешеход.

Новости Украины: троща автобуса "Киев-Вроцлав" - пешеход и пассажирка до сих пор находятся в реанимации

Напомним, что Киеве здание торгово-развлекательного центра на улице Лаврухина на Троещине въехала водитель на автомобиле "КИА".

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