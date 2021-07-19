В Кривом Роге возле больницы поселился скорпион (видео)

Паукообразного заметили возле одного из помещений.

В Кривом Роге около 8 горбольницы бегал скорпион. Членистоногого заметили местные жители.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале "Днепр областной".

Местные жители успели заснять скорпиона перед тем, как тот сбежал в щель в стене.

"В основном скорпионы не нападают на людей, если на них случайно не наступить, например. Если вас таки ужалил скорпион, немедленно обратитесь к врачу", — посоветовали в телеграмм-канале Днепр областной.

В Кривом Роге возле больницы поселился скорпион

Напомним, что стаи божьих коровок атакуют украинские курорты. Особенно активно насекомые досаждают туристам у моря. Так, отдыхающих на курорте в Лазурном ждал неприятный сюрприз — нашествие божьих коровок. Насекомые летают целым роем.

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