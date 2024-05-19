Над Португалией пролетел яркий метеорит

Место падения небесного тела еще не было обнаружено.

Вечером, 18 мая, над Португалией пролетел большой ярко-синий метеорит.

Об этом пишет Thedailybeast.com.

Отмечается, что яркую вспышку света в небе видели преимущественно в северных районах Португалии, но многие жители южных регионов, судя по соцсетям, также заметили метеорит.

В то же время, данных о падении небесного тела пока нет.

По информации издания, ночью спасателям пришел звонок о том, что объект, возможно, упал в Серра-де-Монтемуро, однако на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.

WATCH: Большой meteor streaking по небу в Португалии pic.twitter.com/BLvcqiYGnL — BNO News (@BNONews) May 19, 2024

Напомним, в ночь на 1 мая 2024 года в небе над многими областями Украины заметили странную синюю вспышку. Кадры, как неизвестный предмет падает, а затем внезапно загорается синим, активно распространились в социальных сетях. В частности, неизвестное явление заметили жители Полтавщины, Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины, Запорожской и Киевской областей.

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