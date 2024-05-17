Интересные и простые лайфхаки для сада и огорода

У каждого садовода есть свои уловки, которые он где-то подсмотрел или придумал сам, ведь к каждому растению нужнен отдельный подход.

Если бы работа в саду или огороде была чрезвычайно легкой, наверное, у каждого второго где-то была своя грядка. Но сад – в какой-то степени искусство и большое количество усилий. Как говорится, есть взлеты и падения.

В интернете можно найти много лайфхаков, конечно, половина из них – фейк, но вот другая часть – действительно рабочие варианты помощи по саду и огороду. На странице crafty_creation_hub вышло новое интересное видео, посвященное лайфхакам, которые помогут вам с посадкой и поливом:

Лук

Возьмите луковицу и отрежьте стебель-донце;

Положите его в землю, корешками вниз;

Засыпьте сверху землей;

Обильно полейте.

Уже через некоторое время у вас взойдет новый, зеленый лук.

Перец

Отрежьте верхушку перца;

Положите в землю хвостиком вниз, семенами вверх;

Засыпьте сверху землей;

Обильно полейте.

Уже через некоторое время у вас взойдут ростки перца.

Зеленый лук

Если вам нужен лук, оторвите необходимое количество побегов

Наберите в бутылку воды

Засуньте зелень в бутылку с водой

Переверните ее, воткнув шейку бутылки в землю.

Полив

Отрежьте дно бутылки;

Возьмите кухонную губку и сверните валиком;

Засуньте скрученную губку в горлышко бутылки;

Переверните губкой вниз и налейте в бутылку воду;

Часть бутылки с губкой поместите в землю и присыпьте землей, чтобы бутылка не падала.

У вас получится умеренный полив растений почти под корень.

Попробуйте эти уловки и проверьте на собственном опыте, работают ли такие лайфгаки. Кстати, недавно мы писали об " Интересном лайфгаке: как старые джинсы помогут прорастить морковь ".

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