Интересные и простые лайфхаки для сада и огорода

У каждого садовода есть свои уловки, которые он где-то подсмотрел или придумал сам, ведь к каждому растению нужнен отдельный подход.
Если бы работа в саду или огороде была чрезвычайно легкой, наверное, у каждого второго где-то была своя грядка. Но сад – в какой-то степени искусство и большое количество усилий. Как говорится, есть взлеты и падения.
В интернете можно найти много лайфхаков, конечно, половина из них – фейк, но вот другая часть – действительно рабочие варианты помощи по саду и огороду. На странице crafty_creation_hub вышло новое интересное видео, посвященное лайфхакам, которые помогут вам с посадкой и поливом:
Лук
- Возьмите луковицу и отрежьте стебель-донце;
- Положите его в землю, корешками вниз;
- Засыпьте сверху землей;
- Обильно полейте.
Уже через некоторое время у вас взойдет новый, зеленый лук.
Перец
- Отрежьте верхушку перца;
- Положите в землю хвостиком вниз, семенами вверх;
- Засыпьте сверху землей;
- Обильно полейте.
Уже через некоторое время у вас взойдут ростки перца.
Зеленый лук
- Если вам нужен лук, оторвите необходимое количество побегов
- Наберите в бутылку воды
- Засуньте зелень в бутылку с водой
- Переверните ее, воткнув шейку бутылки в землю.
Полив
- Отрежьте дно бутылки;
- Возьмите кухонную губку и сверните валиком;
- Засуньте скрученную губку в горлышко бутылки;
- Переверните губкой вниз и налейте в бутылку воду;
- Часть бутылки с губкой поместите в землю и присыпьте землей, чтобы бутылка не падала.
У вас получится умеренный полив растений почти под корень.
Попробуйте эти уловки и проверьте на собственном опыте, работают ли такие лайфгаки. Кстати, недавно мы писали об " Интересном лайфгаке: как старые джинсы помогут прорастить морковь ".
Читайте также: