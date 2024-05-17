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Цікаві та прості лайфгаки для саду та городу

Цікаві та прості лайфгаки для саду та городу

Фото: Credits

У кожного садівника є свої хитрощі, які він десь піддивився, чи вигадав сам, адже до кожної рослини треба мати окремий підхід.

Якби робота в саду, чи городі була надзвичайно легкою, певно, кожен другий десь мав би свою грядку. Але сад – певною мірою мистецтво та велика кількість зусиль. Як то кажуть, злети та падіння.

В інтернеті можна знайти багато лайфгаків, звичайно, половина з них – фейк, але от інша частина – справді робочі варіанті допомоги по саду та городу. На сторінці crafty_creation_hub вийшно нове цікаве відео присвячене лайфгакам що допоможуть вам з посадкою та поливом:  

Цибуля

  • Візьміть цибулину, та відріжте стебло-денце;
  • Покладіть його у землю, корінчиками вниз;
  • Засипте зверху землею;
  • Рясно полийте.

Вже за деякий час у вас зійде нова, зелена цибуля.

Перець

  • Відріжте вершечок перцю;
  • Покладіть у землю хвостиком вниз, насінням зверху;
  • Засипте зверху землею;
  • Рясно полийте.

Вже за деякий час у вас зійдуть паростки перцю.

Зелена цибуля

  • Якщо вам треба цибуля, відірвіть необхідну кількість пагонів
  • Наберіть у плашку води
  • Просуньте зелень у пляшку з водою
  • Переверніть її, встромивши шийку пляшки в землю.

Полив

  • Відріжте днище пляшки;
  • Візьміть кухонну губку і скрутіть валиком;
  • Засуньте скручену губку у шийку пляшки;
  • Переверніть губкою вниз і налийте у пляшку води;
  • Частину пляшку з губкою, помістіть у землю і присипте землею, аби пляшка не падала.

У вас вийде помірний полив рослин майже під корінь

Спробуйте ці хитрощі та перевірте на власному досвіді, чи працюють такі лайфгаки. До речі, нещодавно ми писали про "Цікавий лайфгак: як старі джинси допоможуть проростити моркву".

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