Цікаві та прості лайфгаки для саду та городу

У кожного садівника є свої хитрощі, які він десь піддивився, чи вигадав сам, адже до кожної рослини треба мати окремий підхід.
Якби робота в саду, чи городі була надзвичайно легкою, певно, кожен другий десь мав би свою грядку. Але сад – певною мірою мистецтво та велика кількість зусиль. Як то кажуть, злети та падіння.
В інтернеті можна знайти багато лайфгаків, звичайно, половина з них – фейк, але от інша частина – справді робочі варіанті допомоги по саду та городу. На сторінці crafty_creation_hub вийшно нове цікаве відео присвячене лайфгакам що допоможуть вам з посадкою та поливом:
Цибуля
- Візьміть цибулину, та відріжте стебло-денце;
- Покладіть його у землю, корінчиками вниз;
- Засипте зверху землею;
- Рясно полийте.
Вже за деякий час у вас зійде нова, зелена цибуля.
Перець
- Відріжте вершечок перцю;
- Покладіть у землю хвостиком вниз, насінням зверху;
- Засипте зверху землею;
- Рясно полийте.
Вже за деякий час у вас зійдуть паростки перцю.
Зелена цибуля
- Якщо вам треба цибуля, відірвіть необхідну кількість пагонів
- Наберіть у плашку води
- Просуньте зелень у пляшку з водою
- Переверніть її, встромивши шийку пляшки в землю.
Полив
- Відріжте днище пляшки;
- Візьміть кухонну губку і скрутіть валиком;
- Засуньте скручену губку у шийку пляшки;
- Переверніть губкою вниз і налийте у пляшку води;
- Частину пляшку з губкою, помістіть у землю і присипте землею, аби пляшка не падала.
У вас вийде помірний полив рослин майже під корінь
Спробуйте ці хитрощі та перевірте на власному досвіді, чи працюють такі лайфгаки. До речі, нещодавно ми писали про "Цікавий лайфгак: як старі джинси допоможуть проростити моркву".
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