Цікаві та прості лайфгаки для саду та городу

У кожного садівника є свої хитрощі, які він десь піддивився, чи вигадав сам, адже до кожної рослини треба мати окремий підхід.

Якби робота в саду, чи городі була надзвичайно легкою, певно, кожен другий десь мав би свою грядку. Але сад – певною мірою мистецтво та велика кількість зусиль. Як то кажуть, злети та падіння.

В інтернеті можна знайти багато лайфгаків, звичайно, половина з них – фейк, але от інша частина – справді робочі варіанті допомоги по саду та городу. На сторінці crafty_creation_hub вийшно нове цікаве відео присвячене лайфгакам що допоможуть вам з посадкою та поливом:

Цибуля

Візьміть цибулину, та відріжте стебло-денце;

Покладіть його у землю, корінчиками вниз;

Засипте зверху землею;

Рясно полийте.

Вже за деякий час у вас зійде нова, зелена цибуля.

Перець

Відріжте вершечок перцю;

Покладіть у землю хвостиком вниз, насінням зверху;

Засипте зверху землею;

Рясно полийте.

Вже за деякий час у вас зійдуть паростки перцю.

Зелена цибуля

Якщо вам треба цибуля, відірвіть необхідну кількість пагонів

Наберіть у плашку води

Просуньте зелень у пляшку з водою

Переверніть її, встромивши шийку пляшки в землю.

Полив

Відріжте днище пляшки;

Візьміть кухонну губку і скрутіть валиком;

Засуньте скручену губку у шийку пляшки;

Переверніть губкою вниз і налийте у пляшку води;

Частину пляшку з губкою, помістіть у землю і присипте землею, аби пляшка не падала.

У вас вийде помірний полив рослин майже під корінь

Спробуйте ці хитрощі та перевірте на власному досвіді, чи працюють такі лайфгаки. До речі, нещодавно ми писали про "Цікавий лайфгак: як старі джинси допоможуть проростити моркву".

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