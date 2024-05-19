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Ворог накрив вогнем Херсон і область: є жертви

Ворог накрив вогнем Херсон і область: є жертви

Наслідки ворожих обстрілів / Фото: ТСН.ua

Окупанти не припиняють обстрілів.

Російські військові за добу з різних видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка, вісім приватних будинків, припортова інфраструктура, складське приміщення, гараж та чотири приватних автомобілі. 

Нагадаємо, РФ обстріляла Херсон, Антонівку, Михайлівку та Новоолександрівку. Тоді внаслідок ударів загинула людина, а ще одна була поранена.

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