Враг накрыл огнем Херсон и область: есть жертвы

Российские военные за сутки из разных видов вооружения обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, под обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львово, Новоалександровка и Херсон.

Повреждены многоэтажка, восемь частных домов, припортовая инфраструктура, складское помещение, гараж и четыре частных автомобиля.

Напомним, РФ обстреляла Херсон, Антоновку, Михайловку и Новоалександровку. Тогда в результате ударов погиб человек, а еще один был ранен.

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